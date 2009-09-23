به گزارش خبرنگار مهر، قاسم‌ عزیززاده گرجی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا اظهار داشت: تاکنون دو هزار اثر برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه این رویداد بزرگ فرهنگی ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه از تمام استان‌های کشور در این جشنواره شرکت کردند، سطح کمی و کیفی این جشنواره را مطلوب ارزیابی کرد.

معاون ارشاد مازندران خاطرنشان کرد: به خاطر اهمیت موضوع فراخوان این جشنواره تا 10 مهر ماه تمدید شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره برگزاری دوره تخصصی آموزش خبرنگاری تصریح کرد: دومین دوره تخصصی آموزش خبرنگاری با حضور اساتید برجسته کشوری در آینده نزدیک برگزارو ظرفیت پذیرش این دوره تخصصی را 30 نفر اعلام کرد.



معاون فرهنگی ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: به اولویت روزنامه محلی، هفته‌نامه‌های محلی و خبرگزاری‌ها در این دوره آموزشی شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: ملاک انتخاب خبرنگاران مدیران نشریات و رسانه‌‌ای است که اسامی آنها به ارشاد مازندران اعلام می‌شود.

گرجی از فعالان عرصه مطبوعات و رسانه خواست در مرحله دوم واگذاری سهام عدالت خبرنگاران شرکت کنند.

وی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانه‌های استان تا یک هفته آینده فرصت دارند، اسامی خود را به ارشاد مازندران تحویل دهند.