  1. بین الملل
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۹

با حضور سوریه، عراق و ترکیه؛

کمیته تحقیق سه جانبه درباره انفجارهای بغداد تشکیل می شود

کمیته تحقیق سه جانبه درباره انفجارهای بغداد تشکیل می شود

وزیر خارجه عراق بر تداوم مذاکرات با سوریه در زمینه انفجارهای خونین چهارشنبه سیاه در بغداد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رادیو نوا عراق، "هوشیار زیباری" وزیرخارجه عراق از موافقت سوریه با تشکیل کمیته تحقیق سه جانبه با حضور این دو کشور و ترکیه برای بررسی دقیق عوامل انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد خبر داد.

وی در عین حال افزود: البته دمشق با تمام مدارک و اسنادی که بغداد در باره این انفجارها ارائه کرده مخالفت کرده است.

وزیر خارجه عراق تشکیل این کمیته سه جانبه را برای حقیقت یابی در این مسئله ضروری دانست.

بر این اساس کمیته تحقیق سه جانبه با حضور در سوریه از برخی مناطقی که در آن پادگان های آموزشی قرار دارد، بازدید می کند.

کد مطلب 951805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها