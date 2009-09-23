کمیته تحقیق سه جانبه درباره انفجارهای بغداد تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رادیو نوا عراق، "هوشیار زیباری" وزیرخارجه عراق از موافقت سوریه با تشکیل کمیته تحقیق سه جانبه با حضور این دو کشور و ترکیه برای بررسی دقیق عوامل انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد خبر داد.

وی در عین حال افزود: البته دمشق با تمام مدارک و اسنادی که بغداد در باره این انفجارها ارائه کرده مخالفت کرده است.

وزیر خارجه عراق تشکیل این کمیته سه جانبه را برای حقیقت یابی در این مسئله ضروری دانست.

بر این اساس کمیته تحقیق سه جانبه با حضور در سوریه از برخی مناطقی که در آن پادگان های آموزشی قرار دارد، بازدید می کند.