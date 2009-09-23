  1. سیاست
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

آرژانتین و اردن قرارداد هسته ای امضا کردند

آرژانتین و اردن قرارداد هسته ای امضا کردند

وزارت خارجه آرژانتین امروز چهارشنبه اعلام کرد: آرژانتین و اردن توافقنامه همکاری در زمینه هسته ای امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزیر امور خارجه آرژانتین امروز چهارشنبه در دیدار با همتای اردنی خود در ایالات متحده آمریکا قرارداد همکاریهای دو جانبه را در زمینه انجام تحقیقات اساسی درباره تولید و استفاده از ایزوتوپ های رادیو اکتیو، کشف و استخراج معادن، طراحی و ساخت نیروگاه هسته ای و رآکتورهای تحقیقاتی امضا کردند.

بر اساس این گزارش این توافقنامه هسته ای نتیجه مذاکرات دو کشور در اکتبر سال گذشته و پس از دیدار پادشاه اردن و رئیس جمهوی آرژانتین است که به منظور تقویت روابط دو کشور در زمینه های مختلف با یکدیگر دیدار کردند.

این گزارش می افزاید: اردن آمادگی خود را برای ساخت اولین رآکتور تحقیقاتی و تولید رادیوایزوتوپ اعلام کرده است.

 

کد مطلب 951810

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها