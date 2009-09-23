آرژانتین و اردن قرارداد هسته ای امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزیر امور خارجه آرژانتین امروز چهارشنبه در دیدار با همتای اردنی خود در ایالات متحده آمریکا قرارداد همکاریهای دو جانبه را در زمینه انجام تحقیقات اساسی درباره تولید و استفاده از ایزوتوپ های رادیو اکتیو، کشف و استخراج معادن، طراحی و ساخت نیروگاه هسته ای و رآکتورهای تحقیقاتی امضا کردند.

بر اساس این گزارش این توافقنامه هسته ای نتیجه مذاکرات دو کشور در اکتبر سال گذشته و پس از دیدار پادشاه اردن و رئیس جمهوی آرژانتین است که به منظور تقویت روابط دو کشور در زمینه های مختلف با یکدیگر دیدار کردند.

این گزارش می افزاید: اردن آمادگی خود را برای ساخت اولین رآکتور تحقیقاتی و تولید رادیوایزوتوپ اعلام کرده است.