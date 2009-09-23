ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی مازندران دو میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عنایت الله تورنگ عصر چهارشنبه در نشست اقتصادی با با هئیت اعزامی استان منگسیتائو قزاقستان در ساری با اشاره به توانمندیهای مازندران در بحث تولیدات کشاورزی و فراورده های آن اظهار داشت: مازندران در بخش کساورزی شامل زراعت ،باغبانی،شیلات ،گل و گیاه ،جنگل،مرتع،دام از تولیدات با کیفیبت و متناوب برخوردار است.

وی محصولات عمده با تولیدات بالا را برنج، گوشت قرمز و سفید، شیر و فرآورده های لبنی، مرکبات، گل و گیاه و ماهی و فرآورده های آن اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران فعالیت عمده کشاورزی در استان را در بحث زراعت با 70 نوع محصول اعلام کرد وگفت :یک سوم از اراضی درسال دو تا سه بار با 45 نوع محصول کشت می شود.

وی برنج را یکی از محصولات استراتژیکی استان با تولید 950 هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: در اراضی شالیزاری سبزیجات، علوفه، گندم، جو، کلزا و انواع صیفی کشت و تولید می شود.

تورنگ تولید گندم در سال را 185 هزار تن ،جو با 150 هزار تن ،و 100هزار تن انواع دانه های روغنی اعلام کرد.

وی در ادامه به رتبه بالای کیفیت وتولید مرکبات در کشور اشاره داشت و افزود: در استان مازندران سالانه یک میلیون و 700هزار تن انواع نارنگی و پرتغال و 300 هزار تن سایر میوه جات شامل هلو، سیب، کیوی تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: گل و گیاه در تولیدات استان نقش عمده ایی را با 170 میلیون شاخه و گلدان داراست.

تورنگ تولید محصولات ارگانیک و بدون استفاده از سموم ومواد شیمیایی را از برنامه های مهم جهاد کشاورزی اعلام کرد و گفت: توت فرنگی وکیوی ،مرکبات از محصولات غیر شیمیایی هستند که علاوه بر نیاز داخلی به کشورهای اروپایی، ژاپن، کشورهای عربی صادر می شوند.

وی آمادگی تامین مواد غذایی، نهال، پرورش مرکبات و انتقال دانش فنی و تخصصی و مهندسی و حضور سرمایه گذاران مازندرانی را در کشور قزاقستان و این استان اعلام کرد.

احمد اصغری، نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز گفت: هم اکنون سطح مبادلات تجاری ایران با قزاستان دو میلیارد دلار برآورد شده است.

وی اذعان داشت: با برپایی نمایشگاه توانمندیهای مازندران در قزاقستان مبدلات تجاری خوبی بین دو کشور برقرار شده امید می رود که این روابط به سطح 10 میلیارد برسد.