اصلی ترین مشکل راه اندازی میادین میوه و تره بار در مرکز تهران زمین است

حسین صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: میادین تحت نظارت سازمان میادین شهر تهران در سه اندازه بزرگ، متوسط و کوچک است که کمترین مساحت لازم برای راه اندازی کوچکترین نوع آن وجود دست کم یک هزار متر مربع زمین است.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری با اشاره به نبود مشکل در این رابطه در نقاط غرب، شرق و شمال غرب تهران تصریح کرد: در نقاط مرکزی به دلیل تراکم بالای بافت شهری و نبود یا کمبود زمین آزاد برای اختصاص به بازارهای میوه و تره بار بیشترین مشکل وجود دارد.

صفایی در ادامه با اشاره به وجود 12 میدان بزرگ میوه و تره بار در شهر تهران گفت: برای احداث یک میدان بزرگ حداقل 8 هزار مترمربع زمین لازم است چرا که در میادین بزرگ باید بیش از 50 غرفه فروش محصولات وجود داشته باشد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی یک بازار بزرگ میوه و تره بار جدید در میدان المپیک واقع در غرب تهران خبر داد و افزود: این میدان برای خدمات رسانی به شهروندان این نقطه از شهر تهران در سال جاری افتتاح خواهد شد و بدینوسیله تعداد میدانهای بزرگ شهر تهران به 13 مورد خواهد رسید.

صفایی همچنین میدان میوه و تره بار واقع در بزرگراه جلال آل احمد را بزرگترین بازار شهر تهران اعلام کرد و گفت: وسعت زمینی که میدان بزرگ میوه و تره بار جلال آل احمد در آن احداث شده 35 هزار مترمربع است که روزانه هزاران شهروند تهرانی مایحتاج ضروری خود را با حضور در آن تهیه می کنند.