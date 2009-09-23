فرمانده جنگ افغانستان به کنگره آمریکا فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه خواستار توضیح فرماندهان جنگ در مورد استراتژی این کشور در افغانستان شدند.

طبق این تصمیم ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان برای ادای توضیح به نمایندگان در مورد مشکلات رو به رشد آمریکاییها در این کشور به کنگره فراخوانده شد. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا تا کنون از پذیرش این خواسته کنگره خودداری کرده است.

بر اساس یک نظرسنجی که این روزنامه محافظه کار آمریکایی با همکاری شبکه تلویزیونی NBC انجام داده حدود 59 درصد شهروندان این کشور در مورد خروج موفقیت آمیز کشورشان از جنگ افغانستان تردید دارند و درعین حال 51 درصد آنان مخالف خواسته مک کریستال برای افزایش نیرو در این کشور هستند.

در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست نوشت از آنجا که آمریکا در دو ماه گذشته رکوردار بیشترین کشته شدگان درافغانستان بوده، دولت این کشور به شدت زیرفشار افکار عمومی قرار دارد. طبق آمارها در مجموع طی ماههای جولای و آگوست 96 سرباز آمریکایی جان خود را از دست داده اند.

این در حالی است که میزان تلفات ارتش آمریکا در ماههای مشابه سال گذشته میلادی تنها 42 نفر بوده است. به تازگی نیز "جو بایدن معاون اول اوباما خواسته است دولت بیش از آنکه به فکر حمله به مواضع طالبان در افغانستان باشد، برنامه انهدام شبکه تروریستی القاعده را در دستور کار خود قرار دهد.