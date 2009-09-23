به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رفعتی ظهر چهارشنبه در نشستی باخبرنگاران افزود: ایران اکنون رقیب سرسختی برای کشورهایی همچون ژاپن، فرانسه، ایتالیا، برزیل و اسپانیا در کاراته جهان است و در برخی موارد و مواقع حرف اول کاراته را در دنیا برای گفتن دارد.

وی که حدود هفت سال است در قطر سرمربی تیمهای ملی کاراته را در رده های سنی مختلف بر عهده داشته درباره حضور خود در این کشور گفت: از سال 2002 که به عنوان سرمربی تیم ملی قطر شروع به کار کردم تیمهای کاتا و کمیته این کشور در رده‌های سنی مختلف زیر نظر من اداره میشد اما با پیشنهاد خود من فدراسیون کاراته این کشور سرمربی‌‌گری تیمهای ملی این کشوررا تقسیم کرد، چراکه در ابتدای امر کاراته قطر ضعیف بود و با فقر بازیکنان روبه‌رو بودیم.

سرمربی تیم کاراته قطر ادامه داد: اما وقتی توانستیم در موضوع قهرمان‌پروری موفق عمل کنیم تیمهای کاتا و کمیته در رده‌های سنی مختلف تقسیم‌بندی و مسئولیت مربی‌‌گری هر یک از این تیمها به‌عهده یک مربی قرار گرفت.

قهرمان اسبق تیم ملی ایران همچنین برنامه‌ریزی صحیح، موفقیت در کسب مدال‌های آسیایی، جهانی، قهرمان‌پروری در کاراته قطر و... را از جمله دلایل ثبات خود در کاراته یک کشور عربی دانست و افزود: اما هم‌اکنون فقط با تیمهای جوانان و امید کشور قطر کار می‌کنم چراکه معتقدم در کشورهای حوزه خلیج فارس مسئولیت پذیرفتن ریسک بسیار بزرگی بوده به‌ویژه این مشکل در رده بزرگسالان بیشتر به چشم می‌آید چراکه بازیکنان در این رده سنی آن‌طور که باید دل به تمرین نمی ‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود تا سرمربی این تیم با مشکلات خاصی روبه‌رو شود.

رفعتی کسب دو مدال نقره در مسابقات ژاپن، کسب یک مدال طلای جوانان و دو مدال برنز امید در مسابقات آسیایی ماکوئو در سال 2005، کسب مدال برنز مسابقات جهانی جوانان و امید قبرس در سال 2005 را از جمله موفقیت‌های خود در زمان همکاری با تیم‌ملی قطر عنوان کرد.

وی همچنین اظهار داشت: به طور عمومی کشورهای عربی به دلیل امکانات رفاهی فراوان برای تشویق جوانان، نوجوانان و نونهالان به ورزش با مشکل روبه‌رو هستند ضمن اینکه روحیه جنگندگی جوانان ایرانی را هیچ‌گاه نمی‌توان در کشورهای حوزه خلیج فارس پیدا کرد بنابراین طبیعی به نظر می رسد که این کشورها با فقر بازیکن روبه‌رو باشند.