830 سند روستایی در استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امیرحسین عباسی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تا پایان امسال با همکاری اداره ثبت 10 هزار جلد سند مالکیت روستایی صادر شود.

وی همچنین تعهد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در زمینه تهیه طرح هادی را در 70 روستا با اعتبار پنج میلیارد و 275 میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: تا پایان امسال در 59 روستا با اعتباری نزدیک به 50 میلیارد ریال طرح هادی اجرا می‌شود.

عباسی با بیان اینکه تا پایان امسال نیز در 12 روستا با اعتباری معادل دومیلیارد ریال طرح بازنگری انجام می‌شود، گفت: یکی از مشکلات مسکن روستایی را پایین بودن کیفیت واحدهای مسکونی است که همین امر منجر به آسیب‌پذیری واحدهای مسکونی در برابر سوانح طبیعی می‌شود که با بروز هر حادثه‌ای بخش قابل توجهی از سرمایه ملی از بین می‌رود.

عباسی پیشگیری از تخریب مسکن روستایی از حوادث قهری، تمرکز سرمایه‌گذاری دولتی در روستاهای مستعد، توزیع عادلانه اعتبارات بخش مسکن در شهر و روستاها، ترویج مقاوم‌سازی، آموزش و ارتقاء دانش فنی روستایی و آموزش الگوی ساخت مسکن اقتصادی را از اهداف طرح ویژه بهسازی روستایی بیان کرد.

