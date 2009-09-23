  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

معاون جدید آموزشی وزیر بهداشت معرفی شد/ عین اللهی مشاور وزیر شد

معاون جدید آموزشی وزیر بهداشت معرفی شد/ عین اللهی مشاور وزیر شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی دکتر محمدعلی محققی به عنوان معاون آموزشی وزیر بهداشت دکتر بهرام عین اللهی معاون پیشین آموزشی را به عنوان مشاور خود انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه دکتر بهرام عین اللهی و دکتر محمد علی محققی امروز چهارشنبه با حضور وزیر بهداشت، مدیران معاونت آموزشی و برخی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی در وزارت بهداشت برگزار شد.

در این مراسم، دکتر مرضیه وحیددستجردی از خدمات دکتر عین اللهی در معاونت آموزشی تقدیر کرد و حکم دکتر محققی را به وی ابلاغ کرد.

وزیر بهداشت در این مراسم بر یکپارچگی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت به عنوان یکی از معاونت های مهم این وزارتخانه تاکید کرد.

همچنین لوحهای تقدیری از سوی مدیران، کارکنان و بسیج جامعه پزشکی به دکتر عین اللهی اعطا شد.

کد مطلب 951864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها