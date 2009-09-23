معاون جدید آموزشی وزیر بهداشت معرفی شد/ عین اللهی مشاور وزیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه دکتر بهرام عین اللهی و دکتر محمد علی محققی امروز چهارشنبه با حضور وزیر بهداشت، مدیران معاونت آموزشی و برخی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی در وزارت بهداشت برگزار شد.

در این مراسم، دکتر مرضیه وحیددستجردی از خدمات دکتر عین اللهی در معاونت آموزشی تقدیر کرد و حکم دکتر محققی را به وی ابلاغ کرد.

وزیر بهداشت در این مراسم بر یکپارچگی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت به عنوان یکی از معاونت های مهم این وزارتخانه تاکید کرد.

همچنین لوحهای تقدیری از سوی مدیران، کارکنان و بسیج جامعه پزشکی به دکتر عین اللهی اعطا شد.