ورود پرندگان مهاجر به زیستگاههای طبیعی استان مرکزی آغاز شد

همه ساله با خنک شدن هوا، پرندگان مهاجر به صورت موقت در دسته های کوچک و بزرگ به تالابها و زیستگاه های آبی استان کوچ می کنند و با اولین بارش برف به مناطق گرمسیر جنوبی ایران پر می گشایند.

تاکنون حدود 20هزار پرنده مهاجر به چهار تالاب اصلی میقان، سد پانزده خرداد دلیجان، تالاب آق گل و سد الغدیر ساوه وارد شده اند و تخمین زده می شود که جمعیت آنها تا پایان فصل مهاجرت به 40 هزار قطعه برسد.

اولین گروه ها از درناهای خاکستری نیز در تالاب میقان اراک فرود آمده اند و پیش بینی می شود که مانند هر سال بین 10 تا 12هزار قطعه از این پرندگان به استان مهاجرت کنند.

هر ساله به خاطر شرایط مساعد آب و هوایی در زمستان و بهار گذشته، حدود 15گونه پرنده مهاجر در زیستگاه های طبیعی استان اقامت و جوجه آوری کردند که طی چند سال گذشته این پدیده در استان وجود نداشت.

هم اینک 205 گونه پرنده در استان مرکزی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها انواع غازها، سرسبز، آنقورت، پلیکان، فلامینگو، چاپلق، مرغابی ها و پرندگان خانواده شکاری از جمله پرندگان مهاجر است.