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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۴

100 حلقه چاه غیرمجاز در غرب گلستان شناسایی شد

100 حلقه چاه غیرمجاز در غرب گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 100 حلقه چاه غیرمجاز در این سه شهرستان شناسایی و به مالکین این چاه ها اخطار داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفت الله همتی عصر چهارشنبه در نشست آب منطقه ای استان افزود: در این مدت 15 فقره چاه مخروبه مسدود و 42 حلقه چاه دارای اضافه برداشت شناسایی شد.

وی اظهار داشت: گروه‌های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه‌ای گلستان در پنج ماهه اول امسال بیش از 200 نفر روز گشت و بازرسی انجام داده‌اند.

همتی با بیان اینکه این گشت و بازرسی‌ها با هدف حفظ و حراست از منابع آبی استان انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: صدور 27 مورد اخطاریه جهت اصلاح منصوبات، 120 مورد بازدید از منصوبات و 57 مورد بازدید از عملیات حفاری از دیگر اقدامات انجام شده توسط گروه‌های گشت و بازرسی در پنج ماهه اول امسال است.

رئیس اداره منابع آب کردکوییف بندرگزز و ترکمن بیان داشت:در این مدت از 20 مورد حفر چاه غیرمجاز جلوگیری شده و به 10 مورد شکایات واصله به اداره منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن رسیدگی شد.
 
وی افزود: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه امسال 53 فقره مجوز بهره برداری موقت، 181 فقره پروانه بهره برداری و پنج فقره پروانه حفر تمدید شد.

رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن گفت: رسیدگی به یک هزار و 223 فقره تقاضای رسیده، تشکیل 26 فقره پرونده و رسیدگی به 247 فقره پرونده مطروحه در کمیسون از دیگر اقدامات انجام شده توسط اداره منابع آب کردکوی، بندگز و ترکمن در این مدت است.

 

کد مطلب 951866

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