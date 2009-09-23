مدیران وزارت کشور با قدرت به کار خود ادامه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیرکشور، درجلسه معارفه معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارت کشور ضمن اشاره به برخی گمانه زنی ها در خصوص جابجایی گسترده استانداران گفت: شاید تغییرات جزئی وجود داشته باشد که آن هم امری طبیعی است اما تاکید می کنم که بنده خود به ثبات در مجموعه کاری معتقدم و همه مدیران به ویژه در سطح استانها باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهند.



وزیر کشور با تاکید بر بهره گیری از تمام ظرفیتها ی وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها، گفت: نیروهای وزارت کشور سرمایه های آن هستند و ما به همین دلیل حاضر نیستیم هیچ نیروی را از دست بدهیم.



وی با بیان اینکه باید با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس بین نمایندگان و معاونت های وزارت کشور تعامل و همکاری گسترده تر و بیشتر از گذشته صورت بگیرد تصریح کرد: باید با قدرت وارد میدان خدمت گذاری به مردم شد و هر چه سریعتر مشکلات مردم را حل کرد.



وزیر کشور، ارتباط موثر با نمایندگان، تسهیل روابط معاونت های وزارت کشور با کمیسیون ها مجلس با رویکرد تخصصی، بستر سازی لازم برای همکاری و تعامل بدنه مجلس و بدنه وزارت کشور، ارتقاء در سطح حقوقی وزارت کشور را از جمله وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت کشور برشمرد.



وی همچنین با تقدیر و تشکر از عملکرد چهارساله موسی پور به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس، مهدی محمدی فر را به عنوان معاون جدید معرفی کرد.

در پایان این مراسم وزیر کشور با اهداء لوح تقدیری از چهار سال فعالیت موسی پور در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت کشور تقدیر و تشکر کرد.