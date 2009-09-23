انتقاد شدید علمای عربستان از خاندان آل سعود و فساد موجود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، برخی از علمای دینی در عربستان فتوایی در تحریم جشنهای سالگرد سلطه آل سعود بر این کشور صادر کردند.



این علما با انتقاد از برگزاری این جشنها، آن را مفاسدی در کنار مفاسد ناشی از نادیده گرفتن منافع مردم و ظلم شرکتها و نهادهای خاص توصیف کردند.



این علما ابراز امیدواری کردند افراد شایسته زمام امور شهروندان را بر عهده گیرند و جریان حاکم به اقدامات خود پایان دهند.



این فتوا را ده نفر از علمای عربستان شامل شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراک استاد سابق دانشگاه محمد بن سعود، عبدالله بن محمد الغنیمان استاد سابق دانشگاه اسلامی و مدرس مسجد نبوی، علی بن سعید الغامدی، شیخ محمد بن ناصر السحیبانی استاد سابق دانشگاه اسلامی، شیخ علی بن سعید الغامدی استاد سابق دانشگاه، شیخ عبدالله بن حمود التویجری رئیس سابق بخش اهل سنت دانشگاه محمد بن سعود، شیخ ناصر بن سلیمان العمر استاد سابق دانشگاه محمد بن سعود، شیخ عبدالرحمن بن صالح المحمود استاد دانشگاه محمد بن سعود، شیخ سعد بن عبدالله الحمید استاد دانشگاه ملک سعود، شیخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد مدرس سابق وزارت آموزش و شیخ عبدالعزیز بن محمد ال عبد اللطیف استاد دانشگاه محمد بن سعود صادر کرده اند.