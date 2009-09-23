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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۱

پایان سفر به ایران /

تیم ملی فوتسال ایران برابر برزیل شکست خورد/ سه پیروزی برای قهرمان جهان

تیم ملی فوتسال ایران برابر برزیل شکست خورد/ سه پیروزی برای قهرمان جهان

تیم ملی فوتسال برزیل سومین دیدار خود در ایران را با پیروزی برابر تیم ملی فوتسال کشورمان به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال برزیل که به دعوت کمیته فوتسال کشورمان به ایران سفر کرده است، عصر چهارشنبه سومین دیدار خود را نیز با پیروزی پشت سرگذاشت.

در این دیدارکه در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، تیم ملی فوتسال برزیل با نتیجه 4 بر 2 تیم کشورمان را شکست داد.

محمد طاهری و مرتضی عظیمی دو گل تیم ملی فوتسال کشورمان را به ثمر رساندند و داسیلوا، رودریگز، سانتوز و مائوریسیا داسیلوا برای تیم برزیل گل زدند.

برزیلی ها در دو دیدار قبلی نیز ابتدا روز دوشنبه با نتیجه 4 بر 3 تیم ملی بزرگسالان کشورمان را شکست دادند و روز سه شنبه در دومین بازی که در سالن غدیر ارومیه برگزار شد برابر تیم امید ایران به پیروزی 4 بر یک دست یافتند.

کد مطلب 951905

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