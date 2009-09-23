سخنرانان امروز مجمع عمومی سازمان ملل/ 1:30 بامداد زمان سخنرانی احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد محلی رسمی برای بیان نظرات ملتهای جهان بوده و نمایندگان تمام کشورهای عضو می توانند از این فرصت استفاده کنند.

در این نشست که ساعتی پیش با سخنان بان کی مون آغاز به کار کرد، طبق روال همیشگی رئیس جمهوری برزیل نخستین سخنرانی را ایراد کرد و در پی آن نیز باراک اوباما به عنوان میزبان نشست از زمان اختصاص یافته به خود برای بیان عقاید و برنامه های کشورش در عرصه بین المللی بهره برد.

این در حالی است که نماینده هر کشور صرف نظر از بزرگی و کوچکی آن و یا منصب فرد سخنران، تنها 15 دقیقه زمان در اختیار دارد. معمولا مقامهای کشورها خود را ملزم به پایبندی به این زمان می دانند اما در برخی موارد مانند سخنرانی فیدل کاسترو این سخنرانی بیش از زمان تعیین شده به طول انجامیده است.

در هر حال طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد فهرست سخنرانان امروز مجمع عمومی به ترتیب زیر است: رئیس جمهور برزیل (17:15 به وقت ایران)؛ باراک اوباما (17:45)؛ معمر قذافی رئیس جمهور لیبی (18:15)؛ رئیس جمهور فرانسه (21:00)؛ فردریک راینفلت رئیس دولت سوئد (22:30)؛ نخست وزیر ایتالیا (22:45)؛ هو جین تائو رئیس جمهور چین (23:30)؛رئیس جمهور روسیه (24:30) و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران (01:30).