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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۵

در شهریورماه امسال؛

73 میلیون سهم در بازار بورس یزد داد و ستد شد

73 میلیون سهم در بازار بورس یزد داد و ستد شد

یزد - خبرگزاری مهر: طی شهریورماه امسال، بیش از 73 میلیون سهم در تالار منطقه‌ ای بورس یزد مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در شهریورماه امسال به طور دقیق 73 میلیون و 523 هزار و 964 سهم بین خریداران و فروشندگان سهام داد و ستد شد.

ارزش این تعداد سهام معامله شده در بورس منطقه‌ای یزد، 155 میلیارد و 823 میلیون و 457 هزار و 301 ریال بوده است.

در این ماه تعداد 50 کد سهامداری جدید در تالار بورس یزد ایجاد و در واقع 50 سهامدار وارد معاملات بورس یزد شدند.

همچنین در این مدت 55 درصد معاملات انجام شده متعلق به خرید و 45 درصد معاملات مربوط به فروش سهام بوده است.

معاملات بورس منطقه ‌ای یزد را در شهریورماه امسال، 9 کارگزار فعال در بورس انجام دادند و بیشترین ارزش ریالی معاملات مربوط به کارگزاری ایساتیس پویا به ارزش 28 میلیارد و 194 میلیون و 486 هزار و 223 ریال بوده است.

رتبه دوم کارگزار فعال در تالار بورس منطقه‌ ای یزد در این مدت پس از ایساتیس پویا متعلق به کارگزار مفید بوده است.

کد مطلب 951917

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