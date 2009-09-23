73 میلیون سهم در بازار بورس یزد داد و ستد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در شهریورماه امسال به طور دقیق 73 میلیون و 523 هزار و 964 سهم بین خریداران و فروشندگان سهام داد و ستد شد.

ارزش این تعداد سهام معامله شده در بورس منطقه‌ای یزد، 155 میلیارد و 823 میلیون و 457 هزار و 301 ریال بوده است.

در این ماه تعداد 50 کد سهامداری جدید در تالار بورس یزد ایجاد و در واقع 50 سهامدار وارد معاملات بورس یزد شدند.

همچنین در این مدت 55 درصد معاملات انجام شده متعلق به خرید و 45 درصد معاملات مربوط به فروش سهام بوده است.

معاملات بورس منطقه ‌ای یزد را در شهریورماه امسال، 9 کارگزار فعال در بورس انجام دادند و بیشترین ارزش ریالی معاملات مربوط به کارگزاری ایساتیس پویا به ارزش 28 میلیارد و 194 میلیون و 486 هزار و 223 ریال بوده است.

رتبه دوم کارگزار فعال در تالار بورس منطقه‌ ای یزد در این مدت پس از ایساتیس پویا متعلق به کارگزار مفید بوده است.