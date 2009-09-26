اقدام عملی مسئولان برای تحقق سخنان رهبر انقلاب ضروری است

حجت الاسلام رسول منتجب نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از ترویج فضای اتهام در جامعه که در فرازی از خطبه های نمازعیدفطر به آن پرداختند ، اظهار داشت: با توجه به سخنان رهبری با افرادی که اقدام به زدن تهمت و افتراء به دیگران می کنند و بدینوسیله موجبات تخریب آنان را در جامعه فراهم می کنند باید برخورد قاطع صورت گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا به حال برخوردی با اتهام زنندگان صورت نگرفته است عنوان کرد: برخی افرادی که تکیه به نهادهای دولتی دارند و یا رسانه ها ومطبوعات عمومی را در اختیار دارند ، آزادانه به هرکسی که می خواهند تهمت می زنند و هیچکس هم با آنان برخورد نمی کند.

این عضو ارشد حزب اعتماد ملی با اظهار تاسف از اینکه هم اکنون در جامعه فضای مسمومی از تهمت، تخریب وتوهین به وجود آمده است گفت: دستگاه قضایی کشورباید با افراد تهمت زننده بویژه اگر وابسته به حکومت هم هستند و از این طریق احساس مصونیت می کنند برخورد قاطع کند تا بدینوسیله فضای اتهام به وجود آمده در جامعه به فضای دوستی وآرامش تبدیل شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه افرادی که دهها سال برای نظام زحمت کشیده اند هم اکنون فریادشان ازعدم احساس امنیت وخدشه به حیثیت وآبرویشان در جامعه بلند است.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: فرمایشات رهبری مثبت بود اما مسئولان نباید صرفا به شنیدن آن اکتفا نمایند بلکه بایستی به بیانات ایشان توجه کرده وبا عوامل تهمت زننده نیز برخورد قاطع کنند.

وی با بیان اینکه یکی از راههای ایجاد وحدت در جامعه برخورد با افرادی است که با اتهام زنی به آبرو و حقوق دیگران تجاوز و به حیثیت افراد خدشه وارد می کنند خاطرنشان کرد: از این طریق است که برخوردهای حذفی وکینه توزانه تبدیل به برخوردهای دوستانه و ایجاد همبستگی درجامعه خواهد شد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه در حال حاضر گروهی اقدام به خانه نشین کردن همه نیروهای انقلابی ودلسوزی که رقیبشان بوده اند می کنند گفت: با کمال تاسف هم اکنون برخوردهای کینه توزانه به نحوی شده است که شنیده می شود در ادارات و نهادها افرادی را که در زمان انتخابات از کاندیدای دیگری حمایت می کرده اند ، از مسئولیت کنار گذاشته وآنان را خانه نشین می کنند.

وی ادامه داد : باید به دولت یادآوری کرد که همه نیروها انقلابی هستند وبایستی نسبت به جایگاه آنان در جامعه احترام قائل شد.

منتجب نیا با بیان اینکه هم اکنون فضا به گونه ای شده است که تنها افرادی که به کاندیدایی خاص رای داده اند خود را درون نظام می پندارند اظهار داشت: این افراد در صدد ترسیم دایره ای تنگ هستند که فقط خود در آن قرار داشته باشند که این معضل می تواند در آینده ای نه چندان دور ضربه بزرگی به نظام وارد کند.

وی در خصوص تشکیل کمیته صلح برای حل وفصل اختلافات بین طیفهای مختلف جامعه، گفت: تشکیل کمیته صلح بین طیفهای مختلف جامعه در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که با بداخلاقیها وحق کشیهایی که در جامعه انجام گرفته برخورد قاطع نماید نه اینکه احقاق حقوق مردم را رفع رجوع کند .چراکه به هرحال عده ای از این جریانات آسیب دیده اند.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با تاکید براینکه ایجاد وحدت در جامعه باید اصولی باشد، گفت: متاسفانه دود اختلافات سیاسی در جامعه به چشم همگان خواهد رفت و خشک وتر باهم خواهند سوخت.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری از حرمتها شکسته شده است، سرمایه ها هدر رفته است ودوستیها تبدیل به خصومت شده است، گفت: متاسفانه عده ای برای رسیدن به نتیجه ای کوچک هزینه های بزرگی را به نظام تحمیل کرده اند.

منتجب نیا در پایان به آنچه "جوسازیهای اخیر برخی از رسانه ها"خواند اشاره و افزود: برخی ها که هم اکنون به آخرخط رسیده اند می خواهند کشور را برهم بزنند و براین اساس اقدام به فضا سازی برای بازداشت دلسوزان وبزرگان نظام و انقلاب همچون کروبی می کنند.