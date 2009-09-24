ضرورت ایجاد مرکز اطلاعاتی در زمینه آسیبهای اجتماعی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی در محل استانداری لرستان با بیان اینکه کنترل آسیبهای اجتماعی نیازمند آمار و اطلاعات دقیق است، اظهار داشت: ضرورت دارد با کمک دستگاه های اجرایی استان یک مرکز اطلاعاتی به روز برای رفع معضلات موجود در لرستان احداث و ایجاد شود.

وی همچنین بر ایجاد یک راهکار مناسب و انجام مطالعات و پژوهش های مورد نیاز در این راستا تاکید کرد و بیان داشت: جمع آوری اطلاعات لازم از تعداد زندانی ها و مشکلات مربوط به آنها می تواند در تصمیم گیری در این زمینه تاثیرگذار باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر نقش دستگاه های حمایتی در رفع مشکلات زندانیان، خاطرنشان کرد: دستگاه های حمایتی از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان تبلیغات و ارشاد اسلامی باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

چراغیان با تاکید بر اینکه با کمک دستگاه های حمایتی معضلات موجود در زندانهای لرستان کاهش خواهد یافت، یادآور شد: با هماهنگی و همکاری این دستگاه ها هزینه های موجود در زندانها کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر نقش موثر نخبگان در زمینه رفع مشکلات موجود در زندانها، عنوان کرد: باید نگرشهای موجود در این زمینه عوض شود و هماهنگی های بین بخشی افزایش یابد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با اشاره به مشکلات موجود در زندانهای لرستان، بر تشکیل جلسه ویژه آموزشی، بهداشتی و درمانی، حمایتی با حضور دستگاه های مرتبط و بازدید از زندانهای استان لرستان تاکید کرد.

چراغیان خواستار تهیه میانگین اعتبار هزینه شده برای تغذیه در زندانهای 10 استان دیگر کشور، بیان داشت: این تحقیقات باید به صورت مستند، دقیق، شفاف و روشن تهیه و به کارگروه ارائه شود.