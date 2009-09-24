کسری 63 درصدی اعتبارات اداره کل زندانهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید جلال موسوی جلال در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی در محل استانداری لرستان، اظهار داشت: با وجود این اعتبار کم ما نمی توانیم کار اصلاح، تربیت، بازسازی و مطالعات لازم را انجام دهیم.

وی در ادامه با انتقاد از کمبود فضا در زندانهای استان لرستان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 300 نفر از زندانیان لرستانی در استانهای همجوار به سر می برند.

موسوی جلال با بیان اینکه این اداره کل اعتباری بالغ بر 230 میلیون تومان را تاکنون برای خرید تجهیزات پزشکی هزینه کرده است، بیان داشت: در حال حاضر این تجهیزات به دلیل کمبود پزشک بدون استفاده مانده است.

مدیرکل امور زندانهای استان لرستان همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اداره کل زندانهای استان لرستان، عنوان کرد: برای اولین بار در استان لرستان مرکز مشاوره فعال شده است.

موسوی جلال با اشاره به اولویت بندی برنامه های اداره کل زندانها در لرستان ادامه داد: افزایش سطح سرانه آموزش، کاهش مدت بازگشت مجدد به زندان، کاهش تعداد زندانی ها، واگذاری امر پشتیبانی از زندانی ها به بخش خصوصی و ایجاد اشتغال از جمله برنامه های این اداره کل است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: این سازمان به منظور رفع معضلات اجتماعی در قالب سند پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 10 آسیب را مورد مطالعه قرار داده است که می توان این سند را به کل دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

مرتضی رحیمی با اعلام آمادگی در راستای رفع مشکلات موجود در زندانهای استان لرستان، خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی در زمینه حمایت از خانواده هایی که سرپرست آنها در زندان به سر می برد آمادگی خود را اعلام می کند.

در پایان این جلسه دستگاه های فرهنگی و دانشگاه های استان لرستان برای رفع مشکلات موجود در کانون های اصلاح تربیت نوجوانان آمادگی خود را اعلام کردند.