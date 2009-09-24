رئیس کل سازمان امور مالیاتی تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و در اجرای ماده 12 تصویب نامه1380 موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآئین نامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تعیین علی عسگری به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

علی عسگری پیش از این معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی در وزارت نیرو بود. وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز قبل نیز محمدرضا فرزین را به عنوان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرده بود.



