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۲ مهر ۱۳۸۸، ۹:۳۵

عسگری جایگزین عرب مازار /

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تغییر کرد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تغییر کرد

علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و در اجرای ماده 12 تصویب نامه1380 موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآئین نامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تعیین علی عسگری به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

علی عسگری پیش از این معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی در وزارت نیرو بود. وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز قبل نیز محمدرضا فرزین را به عنوان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرده بود.

کد مطلب 951953

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