بارشهای سیل آسا در مناطق شمالی خراسان رضوی در دو روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید حبیبی در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه استان افزود: بر اساس آخرین تصاویر ماهواره ای نفوذ یک سیستم کم فشار در این دو روز شرایط را برای بارشهای رگباری از بعد از ظهر پنجشبه تا اوایل روز جمعه فراهم خواهد کرد که وقوع این بارشها در دو روز آینده با احتمال آب گرفتگی معابر و خیابانهای سطح شهر همراه خواهد شد.

رئیس مرکز اقلیم شناسی خراسان رضوی بیان کرد: نفوذ این سیستم در استان علاوه بر بارشهای رگباری با وزش باد و گرد غبار نیز همراه خواهد بود که بیشترین میزان بارندگی این سیستم نفوذی کم فشار در اواخر روز پنجشنبه و در استانهای درگز و قوچان است و با عبور این سیستم در اوایل روز جمعه از شدت بارندگی در این شهرستانها کاسته خواهد شد.

وی تغییر گستره های اقلیمی و از بین رفتن پوشش های گیاهی را از جمله دلایل وقوع اینگونه بارشها دانست و افزود: تغییر نگرش و اولویت دهی به مسائل آبخیزداری در پیش از وقوع اینگونه حوادث موثر است.