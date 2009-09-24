2300 فرهنگی گلستان بازنشسته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی صبح پنجشنبه در جلسه آموزش و رپروش استان افزود: در سال گذشته علاوه بر بازنشسته شدن دوهزار و 300 نفر از معلمان حدود 25 هزار ساعت از اضافه کاری فرهنگیان کاهش داده ایم.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 3.5 درصد رشد آموزشی داشته ایم که در طول تاریخ آموزش و پرورش استان بی سابقه است.

پایین محلی بیان داشت: در بخش اقامه نماز آموزش وپرورش استان در میان دستگاه های دولتی رتبه اول را از آن خود کرد و این نشان از توجه بیش از پیش آموزش و پرورش به امر اقامه نماز در مدارس و ادارات است.

رئیس سازمان آموز ش و پرورش عنوان کرد: در سال جاری نزدیک به 20 هزار معلم و فرهنگی امر راهنمایی بیش از 330 هزار دانش آموز را در طول سال تحصیلی برعهده خواهند داشت و امیدواریم با فعالیت این تعداد معلم دلسوز شاهد سرعت در پیشرفت دانش وپژوهش و علم و اندیشه دانش آموزان استان باشیم.

استاندار گلستان نیز گفت: دانش آموزان عزیز سرمایه هایی هستند که همه ما چشم به زمانی دوخته ایم که آنان در حضور وخدمت برای این نظام مقدس هستند.

یحیی محمودزاده با اشاره به وظیفه کنونی دانش آموزان افزود: امروز روز دانش و دانش اندوزی است و علم و دانش در مکتب اسلام آنچنان دارای جایگاهی است که به واسطه آن امروز علوم بسیاری در کشورهای غربی به عنوان مبنای حرکت علمی آنان قرار گرفته است.

بیش از 330 هزار دانش آموز در دو هزار و 800 مدرسه گلستان مشغول تحصیل هستند.