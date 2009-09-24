قاسمی جامی به خبرنگار مهر گفت: به دلایلی تصویربرداری با تاخیر و در هفته بعد شروع میشود، همه عوامل آماده است، لوکیشنها انتخاب شده و به زودی طبق برنامه فیلم را در روستایی در اطراف دامغان کلید میزنیم.
اسماعیل خلج، انوشیروان ارجمند، مرتضی ضرابی، رویا شریف و حسین پهلوانزاده نقشهای اصلی این فیلم 90 دقیقهای را بازی میکنند. داستان "دو تکه از قبله" درباره یک مسجد در روستایی کویری است و مسائلی که برای مردم این روستا اتفاق میافتد.
عواملی که در این فیلم حضور دارند عبارتند از تصویربردار: احسان اسکندری، صدابردار: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: اسماعیل مقصودی، چهرهپرداز: مرتضی ضرابی، دستیار کارگردان و برنامهریز: عسل مهاجر، تهیهکننده: حسین فرحی، محصول سیمافیلم.
حسین قاسمی جامی فیلمهای سینمایی "چشم شیشهای"، "پریا"، "زمزمه بودا"، " آزادی سرخ"، " پرواز روح"، "یک شب، یک غریبه"،"زیر آسمان" و "تا مرز دیدار" را در کارنامه دارد.
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