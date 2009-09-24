به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال العین که فصل گذشته عنوان قهرمانی جام‌های اتحادیه و حذفی باشگاه‌های امارات را نصیب خود کرده است، شب گذشته در دیدار سوپر جام باشگاه‌های این کشور مقابل الاهلی صف آرایی کرد که مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر امارات است.

این دیدار که در ورزشگاه کریکت شهر دبی برگزار شد در ضربات پنالتی به برتری 5 بر3 تیم العین انجامید که در فصل جدید فوتبال امارات همچون گذشته یکی از مدعیان جدی قهرمانی است. این بازی جذاب در پایان 120 دقیقه تلاش دو تیم به تساوی 2 بر2 انجامید اما در ضربات پنالتی این تیم العین بود که مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر امارات را با نتیجه 5 بر3 از پیش رو برداشت.

در این بازی ابتدا تیم العین با گلزنی امرسون در دقیقه 35 از الاهلی پیش افتاد و توانست نیمه اول را با برتری یک برصفر پشت سر بگذارد. با گذشت 22 دقیقه از آغاز نیمه دوم حسنی عبدربه با گلزنی از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند تا در فاصله 18 دقیقه با پایان بازی دو تیم تلاشی دوباره را برای پیروزی آغاز کنند. در این بین العین موفق تر نشان داد و در دقیقه 86 بازهم توسط امرسون به گل رسید.

العین تنها چند دقیقه تا پیروزی فاصله داشت که محمد راشدسرور در دقیقه 2+90 گل تساوی الاهلی را به ثمر رساند و باعث شد جدال دو تیم در 2 وقت 15 دقیقه‌ای ادامه پیدا کند. اتقاق قابل ذکر در وقت‌های اضافه اخراج محمد قاسم، بازیکن تیم الاهلی در دقیقه 106 بود که باعث شد این تیم 14 دقیقه پایانی را با یک بازیکن کمتر به کار ادامه دهد.

با تساوی 2 بر2 دو تیم در پایان 120 دقیقه وقت معمول و اضافی کار به ضربات پنالتی کشید. در ضیافت پنالتی‌ها العین با نتیجه 5 بر3 پیروز شد و بر سوپرجام باشگاه‌های امارات بوسه زد. پنالتی‌های العین توسط خورخه والدیویا، سالم عبدالله، احمد معضد، خوزه ساند و امرسون گل شد اما تیم الاهلی فقط 3 ضربه خود را توسط باری، یوسف جابر و محمد راشد سرور گل کرد و ضربه پنالتی حسنی عبدربه به ثمر ننشست.

العین که یکی از پرافتخارترین تیم‌های فوتبال امارات است، برای سومین بار عنوان قهرمانی سوپر جام باشگاه‌های این کشور را بدست آورد.