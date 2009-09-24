آموزش و پرورش نیازمند نگاه متعالی از سوی مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌فیروز رضایی پیش از ظهر پنجشنبه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در بین خبرنگاران افزود: در دنیای امروز، در بحث تعلیم و تربیت همگام و همپا با کسب علم و دانش و استفاده از همه کارکردهای آموزشی و پرورشی باید یک نگاه متعالی تر به آموزش و پرورش داشته باشیم.

وی گفت: آموزش و پرورش موجب می‌شود تا انسان به مراحل کمال و معرفت دست یابد و این نهاد ارزشمند در توسعه همه‌جانبه نقش اساسی برعهده دارد.

رئیس سازمان اموزش و پرورش آذربایجان شرقی اضافه کرد: آغازین روزهای سال تحصیلی با هفته گرامیداشت دفاع مقدس تقارن خوبی است و باید نام و یاد شهدای جنگ تحمیلی، مخصوصا شهدای دانش‌آموز و معلم را گرامی بداریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه آموزش وپرورش زیرساخت اساسی هر جامعه است، اعلام کرد: در دنیای امروزبحث تعلیم و تربیت زیربنای توسعه و پیشرفت جامعه است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان گفت: در همه کشورها به آموزش وپرورش به عنوان نهادی توجه می شود که با اعمال تغییرات جوهری پایدار در فکر،اندیشه ،نگرش وبینش فردی واجتماعی آحاد جامعه و به عنوان نظام،نظام آفرین با حساسیت بیشتری توجه می شود.

وی تصریح کرد: در همه ادیان الهی و مخصوصا در دین مبین اسلام بر امر تعلیم و تربیت تاکید زیادی شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش وجایگاه معلمان گفت: معلم، هویتی جمعی دارد و ارزش معلم هم بخاطر هویت اوست، تاکنون در روی این مسئله کمتر کار کرده ایم.

وی ادامه داد: در فرهنگ تمدن مادی، معیار توجه یه معلمان به همان اندازه ای است که مستقیم یا غیر مستقیم می توانند پول ساز باشد، در صورتیکه در منطق اسلام، مسئله تعلیم و تربیت همانا زندگی بخشیدن به انسانهاست.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: تلاش و کوشش مومنانه و هوشمندانه در قبل از انقلاب توسط جمع قابل توجهی از فرهنگیان برای تربیت نسل مومن به اسلام و وفادار به ایران با وجود نظام دین‌گریزی که بود، موجب شد تا انقلاب اسلامی به پیروزی دست پیدا کند.

وی تاکید کرد: رشد و توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان در سایه نظام آموزش و پرورش قوی است.

رضایی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش همواره برای رشد و توسعه کشورمان گام برداشته و موفقیت و سربلندی ایران اسلامی مرهون زحمات معلمان است.

وی افزود: خانواده آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از الهام‌‌بخش‌ترین جامعه فرهنگی کشور با سربلندی جریان مقدس تعلیم و تربیت 650 هزار دانش‌آموز را در هفت هزار و 600 مدرسه استان برعهده دارد.