برپایی نمایشگاه نقاشی رئال و ناتورال در حوزه هنری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این نمایشگاه که پیش از ظهر پنجشنبه در گالری هنر و اندیشه مجتمع فرهنگی سینما قدس حوزه هنری آذربایجان شرقی دایر شد، تعداد 33 اثر نقاشی مریم قاسمی در سبکهای رئال و ناتورال (واقعگرا و طبیعت گرا) در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این هنرمند جوان تبریزی، در این آثار، طبیعت بکر ایران را سوژه خود قرار داده است.

مریم قاسمی در نخستین نمایشگاه انفرادی خود که از اول مهر به مدت یک هفته در محل گالری یاد شده دایر است، میزبان عموم علاقمندان هنرهای تجسمی خواهد بود.

وی در این مدت آثار خود را به نفع کودکان بی سرپرست به فروش خواهد رساند.

مریم قاسمی متولد 1358 دارای مدرک کارشناسی ادبیات بوده و هنر نقاشی را نزد اساتیدی چون استاد مدبری آموخته است.