ایران و برزیل به برقراری نظم عادلانه در جهان کمک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در دیدار با همتای برزیلی خود به سفر قریب الوقوع خود به کشور برزیل اشاره کرد و اظهار داشت: گروههای کاری و کارشناسی باید هر چه زودتر تلاش کنند تا مقدمات تفاهمات گسترده برای توسعه همه جانبه روابط دو کشور فراهم شود.



رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط خوب ایران با همسایگان خود گفت: مهمترین مسئله منطقه خاورمیانه فلسطین است و ریشه همه مشکلات در تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی نهفته است.



دکتر احمدی نژاد آینده خاورمیانه را بسیار خوب دانست و اظهار داشت: سیاستهای ابتکاری برخی کشورها در آینده خاورمیانه جایگاهی نخواهد داشت و نفوذ سلطه طلبان در خاورمیانه به سرعت در حال کاهش و افول است و گسترش تحرکات و نیروهای نظامی در منطقه هم به همین خاطر است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که حل مسائل و مشکلات منطقه راهکار نظامی ندارد، گفت: ما فکر می کنیم که شعار تغییر آقای اوباما باید هر چه زودتر جنبه عملی پیداکند زیرا تغییر نیاز جدی جهان امروز است و همه دنیا منتظر تغییرات جدی و عملی در این زمینه هستند.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به حق ایران برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای و مذاکره با کشورهای غربی گفت: برخی از کشورهای سلطه طلب می خواهند ما همه فعالیت های صلح آمیز خود را تعطیل کنیم بعد آنها بیایند و بگویند که ما شما را تنبیه و تحریم نمی کنیم و این نادیده گرفتن حق مسلم مردم ایران است و ملت ایران با عزم و اراده راسخ خود تصمیم دارد که از حق خود کوتاه نیاید و دستیابی به فناوری صلح آمیزی هسته ای را ادامه دهد.



"لوئیس ایناسیو لولا داسیلو" رئیس جمهور برزیل نیز در این دیدار با اشاره به بهتر شدن روابط ایران و برزیل پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور گفت: برای برزیل گسترش رابطه بازرگانی و اقتصادی با ایران به عنوان کشوری بزرگ و با اهمیت حائز ارزش و اعتبار است.



رئیس جمهور برزیل تصریح کرد: بین ایران و برزیل استعدادهای فراوانی برای گسترش روابط فیمابین وجود دارد و به همین دلیل سعی خواهم کرد در سفر به ایران یک هیأت بزرگ تجاری اقتصادی همراه داشته باشم.



"داسیلو" ضمن تأیید حق برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای اظهارداشت: ناکارآمدی تحریم های ایجاده شده علیه ایران اثبات شده و گفت وگو با تهران بهترین راهکار حل موضوع هسته ای ایران و کشورهای غربی است.



رئیس جمهور برزیل با بیان اینکه ایران کشور بزرگی در جهان است، تاکید کرد: ضرورت دارد که کشورهای غربی برای حل مناقشات منطقه ای و بین المللی با ایران همکاری و تعامل داشته باشند.