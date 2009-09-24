جشنواره شعر "رجعت دل" در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کرم اللهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره با همکاری بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس و حوزه هنری استان ایلام طی هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشنواره به اسم رجعت دل و در قالب شعر دفاع مقدس، شعر عاشورایی، شعر مقاومت و شعر کودک برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه تعداد 111 اثر از 55 شعر در سراسر کشور به این جشنواره ارسال شده است، خاطرنشان کرد: این جشنواره روز یکشنبه پنجم مهرماه برگزار می شود.

کرم اللهی یادآور شد: در پایان جشنواره به نفرات برتر جوائز نفیسی اهدا می شود.