  1. استانها
  2. ایلام
۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۵

جشنواره شعر "رجعت دل" در ایلام برگزار می شود

جشنواره شعر "رجعت دل" در ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری استان ایلام گفت: جشنواره شعر "رجعت دل" در این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کرم اللهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره با همکاری بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس و حوزه هنری استان ایلام طی هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشنواره به اسم رجعت دل و در قالب شعر دفاع مقدس، شعر عاشورایی، شعر مقاومت و شعر کودک برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه تعداد 111 اثر از 55 شعر در سراسر کشور به این جشنواره ارسال شده است، خاطرنشان کرد: این جشنواره روز یکشنبه پنجم مهرماه برگزار می شود.

کرم اللهی یادآور شد: در پایان جشنواره به نفرات برتر جوائز نفیسی اهدا می شود.

کد مطلب 952000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها