اختصاص107 درصد منابع بانک ملی به طرحهای زودبازده مصوب دولت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر عدالتی اسماعیل زاده صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان افزود: مجموع طرحهایی که این کارگروه به بانک ملی تکلیف کرده است مبلغ 15هزار و 975 میلیارد ریال است که 213 درصد کل منابع سه ساله بانک است و بدین طریق بانک دیگر توان پرداخت هیچ تسهیلاتی را نخواهد داشت و باید برای تزریق منابع جدید به بانکها اقدامی انجام داد.

در ادامه جلسه توکلی افشار، رئیس کار و امور اجتماعی استان نیز ضمن اشاره به اینکه تا کنون 32هزار و 161 طرح زود بازده در خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: کل طرح هایی که طی سالهای 84 تا 87 به بانکهای عامل در استان تکلیف شده 62135 طرح به مبلغ 6039 میلیارد توان می باشد که این عدد دو برابر سهمیه منابع بانکی استان است.

صلاحی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تایید اشتباهات به وجود آمده در برخی از طرحهای زود بازده افزود: در حال حاضر بر خلاف دولتهای گذشته که طرح های بزرگ دولتی با مشاوره تعداد زیادی کارشناس می شد، طرح های زود بازده توسط مردم ارائه می شود.

وی همچنین معضل جمعیت 800 هزار نفری حاشیه شهر مشهد را ناشی از عدم توسعه یافتگی و اشتغال روستاها و شهرهای کوچک دانست و تصریح کرد: مهمترین هدف طرح بنگاه های زودبازده ایجاد اشتغال برای این مناطق و جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ است.

مروج الشریعه معاون برنامه ریزی استاندار نیز به تناقض و به روز نبودن اطلاعات بانکهای استان اشاره کرد و گفت: بانک های ملی، ملت، تجارت، صادرات و کشاورزی باید تا 14 مهر ماه اطلاعات SME 86 خود را به روز کرده و به ما تحویل دهند تا طی آن میزان دقیق پرداختی ها و طرح های به بهره برداری رسیده و در حال بهره برداری بنگاه های زود بازده ، معلوم شود.

وی خطاب به نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی که به عنوان نماینده ناظر در جلسه کارگروه اشتغال حضور داشت گفت: بانک ها دیگر منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند و به همین علت طرح افزایش 15 میلیارد دلاری منابع بانک ها از طرف دولت ارائه شد که طی مخالفت های کمیسیون اقتصادی مجلس به شش میلیارد دلار کاهش یافت و ما درخواست داریم که همین مبلغ را که مورد تایید مجلس است به سرعت تصویب و به بانک ها تزریق شود.