500 نمونه خونگیری از پرندگان بومی روستاهای استان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیدسعید حسینی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در راستای برقراری نظام مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق‌ حاد پرندگان این طرح در دو مرحله انجام می شود، افزود: در مرحله اول این طرح 50نیروی انسانی، به صورت تصادفی با مراجعه به 25 روستای استان مرکزی اقدام به نمونه گیری از پرندگان کردند.

وی با تاکید بر اینکه براساس نتایج آزمایشگاهی، مناطق مذکور از ویروس آنفلوآنزای فوق حاد طیور پاک بودند، اضافه کرد: با آغاز فصل مهاجرت پرندگان وحشی و مهاجر به زیستگاه های طبیعی استان مرکزی، مرحله دوم طرح پایش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور از هفته جاری در این استان آغاز شده است.

حسینی پرندگان وحشی و بومی را مهمترین عوامل و کانون قابل انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور عنوان کرد و گفت: در مرحله دوم این طرح با افزایش گروه های خونگیری، مراقبت و نظارت بر بیماری آنفلوآنزای پرندگان علاوه بر مناطق روستایی در سطح زیستگاه های طبیعی پرندگان مهاجر نیز اجرا و تا بهار ادامه خواهد داشت.

مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی با تاکید بر اینکه با مهاجرت پرندگان به استان امکان شیوع آنفلوانزای پرندگان در بین جمعیت طیور بیشتر می‌شود، افزود: مرغداران باید در این زمان به مسائل پیشگیرانه توجه ویژه‌ای داشته باشند و طیور بومی و روستایی در فضای‌های بسته به منظور عدم ارتباط با پرندگان مهاجر نگهداری شوند.