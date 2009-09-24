روزنامه ها به اختلافات دامن نزنند/ ایجاد آرامش نیاز اصلی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله مکارم شیرازی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم در حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: بعد از انتخابات اختلافاتی ایجاد شد و بعضی ها به آن دامن زدند اما امروز نیاز اصلی جامعه ایجاد آرامش است.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا روزنامه ها نیز نباید به اختلافات دامن بزنند و در این رهگذر رسانه جمعی باید براساس ایجاد وحدت حرکت کند، عنوان کرد: برای این امر باید نقطه اختلافات را پیدا کرد و برای حل آن کوشید، باید در نظر داشت که جنگ جهانی با مذاکره حل شد حال این موضوع که جنگی به شمار نمی رود.

این مرجع تقلید اظهار داشت: دشمنان در حال طراحی نقشه در بخشهای مخنلف از جمله انرژی صلح آمیز هسته ای هستند و در این راه تهدیدات زیادی را علیه کشور مطرح کرده اند علاوه بر این مسائل مختلفی نظیر اقتصاد، فرهنگ و بیکاری جوانان در اجتماع دیده می شود که برای مقابله با آن و حل هریک از این موضوعات نیاز به آرامش است.

آیت الله افزود: خدا نبخشد کسانی را که آتش اختلاف بین مسلمانان ایجاد می کنند و باید دانست دشمنان با این شعار که تفرقه بیانداز و نابود کن توطئه های خود را پیگیری می کنند.

وی همچنین گفت: در عین حال مراجع نیز در قم به سهم خود هرچه در توان دارند برای حل این مشکلات و برقراری آرامش به کار خواهند بست.

این مرجع تقلید با اشاره به نکاتی در مورد سخنان و سفارشات حضرت علی(ع) نیز بیان کرد: یکی از نکاتی که در سفارشات حضرت علی(ع) دیده می شود برخورداری از توحید کامل است و در این راستا باید گفت مهمترین موضوع در اسلام نیز توحید و شرک بوده و در این بخش باید انسان به این نکته پی ببرند که تمام موضوعات و جهان به اذن خداوند بستگی دارد.

آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص توضیح داد: وقتی انسان متوجه شد که همه مسائل و موضوعات به اذن خدا بستگی دارد دیگر رشوه خواری را وسیله ثروتمند شدن نمی داند و کسانی که می خواهند از راه معصیت به اهداف خود برسند باید بدانند که به معنایی دچار شرک افعالی شده اند.

وی با اشاره به اینکه در بخش دیگری از سفارشات حضرت علی(ع) ایشان می فرمایند که سنت پیغمبر(ص) نباید ضایع شود، تصریح کرد: برای ضایع شدن این سنت چندین راه وجود دارد که یکی از راه ها این است که به عنوان نمونه دروغ بگوید و نماز بخواند یا اینکه بین مردم تفرقه بیاندازد و پیامد این امر ضایع شدن سنت پیغمبر(ص) است.

این مرجع تقلید بجا آوردن ناقص سنت را نیز یکی دیگر از راه های ضایع کردن آن دانست و افزود: این بدان معنی بوده که انسان نماز بخواند اما حضور قلب نداشته باشد و یکی دیگر از راه های ضایع شدن سنت انجام عمل خوب و بعد از آن باطل کردن آن عمل با کارهای بد است.

دائره المعارف بزرگان فارس ایجاد شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استان فارس و شهر شیراز و وجود ادبا، عملا و بزرگان متعدد در این منطقه نیز بیان کرد: این منطقه استعدادهای پرشماری را در خود جای داده وهمواره فلاسفه بزرگی مانند ملاصدرا، علمایی مانند میرزای شیرازی و ادبایی مثل سعدی و حافظ را در اختیار داشته است.

این مرجع تقلید ادامه داد: در این راستا می توان با ایجاد دائره المعارفی تمامی آثار و شخصیتهای بزرگ این استان را شناسایی و در این مجموعه همراه با شرح و تفسیر درج کرد و با این کار به خوبی می توان قدم در راه تحقق واقعی عنوان سومین شهر مذهبی کشور برای شیراز گذاشت.