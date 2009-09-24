انتقاد افغانستان از ناهماهنگی در ناتو/ کشته شدن دو مامور محلی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "سعید جواد" سفیر افغانستان در واشنگتن با اشاره به نیاز حضور نظامیان خارجی بیشتر در این کشور از سران ناتو خواست با تامین نیروی کافی آمریکا را در اجرای برنامه های خود در افغانستان یاری کنند.

وی روز گذشته در مصاحبه با این شبکه خبری گفت ناهماهنگی در بین نیروهای ائتلاف موجب ناامیدی مردم افغانستان از بهبود اوضاع شده است. سعید جواد خاطرنشان کرد آنچه که افغانستان در حال حاضر انتظار شنیدن آن را دارد تعهد کشورهای حاضر در این کشور به پیروزی در برابر تروریسم است.

سفیر افغانستان در واکنش به اختلافات میان کنگره و رئیس جمهور آمریکا بر سر اعزام نیروی بیشتر به این کشور جنگ زده یاد آور شد اعزام نیروی بیشتر برای پیروزی بر طالبان و القاعده امری ضروری است.

از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد شورشیان طالبان در حمله به دره سوات دو تن از نیروهای محلی را کشتند. به گفته شهردار "سرتلگرام" واقع در دره سوات نیروهای طالبان به این دو نفر در حالیکه در حال استراحت بودند، حمله کرده و آنان را به قتل رسانده اند.

بر این اساس شورشیان طالبان در ادامه این حمله با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و تعدادی از آنان نیز کشته شده اند. این در حالی است که از تشکیل نیروهای امنیتی محلی در این شهر تنها یک هفته می گذرد. هدف از این اقدام محافظت از ساکنان این منطقه در برابر حملات طالبان عنوان شده است.

