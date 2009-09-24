اصفهان دیار فراموش شده عرصه هنر است

خبرنگار مهر در اصفهان،

تهمینه دانیالی

در مراسم گشایش این نمایشگاه

با اشاره به اینکه در عرصه صنایع دستی کشور، به مدیریتی جهادی و فراگیر با حفظ شان و کرامت هنرمندان مورد نیاز است، افزود: اصفهان نسبت به دیگر استانها از حرکت شتابنده ای در راه حفظ و احیای هنرهای دستی خود برخوردار بوده است.

وی ایجاد شهرکهای صنایع دستی در استانهای کشور را گامی کلیدی در این راه خواند و بیان داشت: این شهرکها با هدف توانمندسازی فعالان هنرهای دستی و اشتغالزایی راه اندازی می شود.

معاون صنایع دستی کشور اظهار داشت: ظرفیتهای نمایشگاهی، فضایی قابل تأمل برای احیای صنایع دستی کشور است که باید استمرار بیشتری یابد.

در بخش دیگری از این مراسم معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: در تمامی برنامه های توسعه ای استان و برنامه پنجم توسعه که در دست تدوین است، استراتژی های مهمی در نظر گرفته شده که استراتژی توسعه گردشگری یکی از مهمترین این استراتژی ها است.

محمد جعفر علیزاده توسعه صنایع هایتک، توسعه خدمات حمل و نقل و ترانزیت و توسعه کشاورزی را از دیگر سیاستها دانست و افزود: همه مدیران استان و فعالان بخش خصوصی مکلف هستند از طریق ایجاد زیرساختهای حمل و نقل، اقامت، مرمت و توسعه صنایع دستی استراتژی توسعه گردشگری را محقق سازند.

وی پیشنهاد تدوین بسته سیاستی استان و تنظیم برنامه های مقرراتی در خصوص صنایع دستی را پیشنهاد و یادآور شد: باید در جهت ماندگاری گردشگران در استان و از طریق آن گردش مالی صنایع دستی تلاش کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در این مراسم گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد اوج گیری هنرمندان صنایع دستی در رشته های مختلف باشیم.

نیره اخوان شناخت توانایی های هنرمندان استان و ارتقای جایگاه آنان را از راه های تحقق این امر دانست.