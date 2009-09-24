پیشگیری شیوع آنفلوانزای نوع A در کرمان مدل سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد زاهدی در جلسه شورای سلامت استان کرمان با تاکید بر اینکه پیشگیری بهترین راه مقابله با آنفلوانزای خوکی است، گفت: با آغاز بکار مدارس و همچنین سال تحصیلی جدید در دانشگاه های و همچنین شروع فصل سرد سال احتمال شیوع این بیماری افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی به موقع به جامعه به خصوص در مراکز جمعیتی و همچنین پیشگیری مردم با رعایت نکات ابتدایی بهداشتی مهمترین عامل در کنترل این بیماری است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات صورت گرفته میزان شیوع آنفلوانزا در کرمان کمتر از سایر نقاط باشد.

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست با تاکید بر لزوم هماهنگی بین تمام اقشار جامعه و دستگاه های مختلف در راستای کنترل بیماری آنفلوانزا در فصل سرد سال گفت: یکی از اقداماتی که می تواند نقش تاثیر گذار در کنترل این بیماری داشته باشد استفاده از تجربه کشورهای درگیر با این بیماری است.

حبیب الله دهمرده عنوان کرد: در این راستا اطلاع رسانی به دانش آموزان و دانشجویان و انتقال اطلاعات بهداشتی از طریق این افراد به خانواده ها در راستای ارتقا سطح آگاهی های مردم بسیار تاثیرگذار است.

وی افزود: استفاده از امکانات موجود و نصب پوسترهای هشدار دهنده و همچنین مشارکت رسانه ها در اطلاع رسانی در زمینه راههای مقابله با این بیماری ضروری است.

وی با اشاره به حضور افاغنه در کرمان خواستار اتخاذ تمهیدات خاص در زمینه اتباع خارجه به ویژه افاغنه شد.