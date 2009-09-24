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۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد پرویز مشکاتیان ـ 1

گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد پرویز مشکاتیان ـ 1

پیکر زنده‌یاد پرویز مشکاتیان صبح امروز پنجشنبه با حضور هنرمندان و دوستداران عرصه موسیقی از مقابل تالار وحدت تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش نیشابور منتقل شد.

قاسم رفعتی ، داریوش پیرنیاکان و محمدرضا درویشی

"آئین" فرزند مشکاتیان نیز چند کلامی صحیت کرد

همایون شجریان برای دقایقی آواز خواند

حسین علیزاده در رثای یار دیرینه اش صحبت کرد

عکس/ محمدرضا عباسی

کد مطلب 952054

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