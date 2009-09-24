قاسم رفعتی ، داریوش پیرنیاکان و محمدرضا درویشی
"آئین" فرزند مشکاتیان نیز چند کلامی صحیت کرد
همایون شجریان برای دقایقی آواز خواند
حسین علیزاده در رثای یار دیرینه اش صحبت کرد
عکس/ محمدرضا عباسی
پیکر زندهیاد پرویز مشکاتیان صبح امروز پنجشنبه با حضور هنرمندان و دوستداران عرصه موسیقی از مقابل تالار وحدت تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش نیشابور منتقل شد.
قاسم رفعتی ، داریوش پیرنیاکان و محمدرضا درویشی
"آئین" فرزند مشکاتیان نیز چند کلامی صحیت کرد
همایون شجریان برای دقایقی آواز خواند
حسین علیزاده در رثای یار دیرینه اش صحبت کرد
عکس/ محمدرضا عباسی
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