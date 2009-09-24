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۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

نتانیاهو :

فلسطینی ها ما را بعنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسند

فلسطینی ها ما را بعنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر خواسته رژیمش برای به رسمیت شناخته شدن از سوی فلسطینیها بعنوان یک دولت یهودی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "بنیامین نتانیاهو" بر لزوم به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی بعنوان یک دولت یهودی از سوی فلسطینیها تاکید کرد و آن را مقدمه ای برای از سرگیری مذاکرات سازش با اعراب دانست.
 
وی در مصاحبه با رادیو ارتش رژیم اسرائیل گفت: به ابومازن گفته ام که مذاکرات صلح پیش از هر چیز به آماگی وی و مردم فلسطین برای شناسایی ما بعنوان یک دولت یهودی بستگی دارد.

نتانیاهو انجام هر گونه مذاکره با طرف فلسطینی را به پذیرش شرطهای تل آویو مشروط کرده و تاکید کرده از این خواسته ها عقب نشینی نخواهد کرد. این در حالی است که "باراک اوباما" روز سه شنبه در دیدار با نتانیاهو و ابومازن از آنها خواسته است هر چه سریعتر مقدمات از سرگیری مذاکرات را فراهم کنند.

بر این اساس اوباما خواستار پذیرش شرایط طرف مقابل از سوی سران فلسطینی و اسرائیلی برای از سرگیری دور جدید مذاکرات سازش شده است. واشنگتن همچنین بارها بر لزوم توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی تاکید کرده است.

با این حال اصرار صهیونیستها بر ساخت و ساز در کرانه باختری و بیت المقدس موجب بی رغبتی مقامهای فلسطین به مذاکرات پیشنهادی آمریکا شده است. در عین حال تشکیلات خودگردان اعلام کرده هرگز رژیم اسرائیل را بعنوان یک دولت یهودی به رسمیت نخواهد شناخت.

کد مطلب 952055

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