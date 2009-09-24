انتخاب نشدن من به ریاست یونسکو توطئه صهیونیستها بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، وزیر فرنگ مصر پس از انتخاب نشدن بعنوان رئیس جدید نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل(یونسکو) از وجود دستهای پشت پرده برای این منظور خبر داد.

این در حالی است که "فاروق حسنی" که پیشتر از وی بعنوان نامزد اصلی ریاست جدید یونسکو نام برده می شد در انتخابات شورای اجرایی این سازمان، رقابت را به "ایرینا بوکووا" بلغاری واگذار کرد.

حسنی در ادامه سخنان خود با متهم کردن رژیم صهیونیستی به توطئه چینی علیه خود خاطرنشان کرد: از ابتدا مشخص بود که جو مجمع شورای یونسکو علیه من تحریک شده و این مسئله در انتخابات نیز بی تاثیر نبود.

وی که پیش از عزیمت به پاریس در فرودگاه با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: لابی صهیونیسم جهانی که نفوذ شدیدی بر این انتخابات داشت، انتخاب نامزد مصر را خطری جدی برای خود تلقی کرده و مانع آن شد.

وزیر فرهنگ مصر که بدلیل اظهارات ضدصهیونیستی خود مشهور است شکست خود در انتخابات ریاست جدید یونسکو را حاصل دسیسه ای دانست که در واشنگتن طرح ریزی شده و توسط لابی صهیونیسم به اجرا در آمده است.

گفتنی است برای پست ریاست یونسکو علاوه بر حسنی، "بنیتا فررو-والدنر" کمیسر اتریشی اتحادیه اروپا و نامزدهایی از کشورهای روسیه، لیتوانی، تانزانیا و کامبوج رقابت می کردند.