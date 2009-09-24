امسال 170 آموزشیار نهضت سوادآموزی در ایلام استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدولی زرامین ظهر پنجشنبه در شهرستان دهلران اظهار داشت: در سال جاری 170 آموزشیار نهضت سواد آموزی در استان ایلام استخدام آموزش و پروش می شوند.

وی بیان داشت: در حال حاضر 560 آموزشیار نهضت سواد آموزی در استان ایلام فعالیت دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه 90 درصد جمعیت استان ایلام باسواد هستند، خاطرنشان کرد: تاکنون جشن باسوادی در 90 روستای استان ایلام برگزار شده است.

فرماندار دهلران نیز گفت: میزان باسوادی در شهرستان 85 درصد است و در سال جاری هزار و 300 سوادآموز در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند.

نعمت الله صفری بیان داشت: 128 کلاس درس و 92 آموزشیار نهضت سواد آموزی در شهرستان دهلران فعالیت دارند.

این مسئول یادآو رشد: تا پایان سال جاری جشن باسوادی در هفت روستای این شهرستان برگزار می شود.