عاملان پرتاب ترقه در بازی شاهین و مس دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ پاسدار حبیب الله سیاری در جمع شماری از خبرنگاران افزود: به دنبال بی نظمی ایجاد شده در جریان بازی شاهین و مس کرمان افراد دستگیر شده و روانه زندان شده اند.

وی با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با اخلالگران در مسابقات فوتبال قاطع خواهد بود، افزود: با توجه به حساسیت مسابقات فوتبال تیم شاهین پارس جنوبی بوشهر در لیگ برتر فوتبال و ضرورت برقراری امنیت ورزشگاه، تیمهای مهمان، داوران، ناظران، تماشاگران و شهروندان، نیروی انتظامی تدابیر ویژه ای را در دستور کار قرار داده است.

وی با ابراز تاسف از بی نظمی های رخ داده پس از بازی تیم شاهین پارس جنوبی با پیروزی تهران گفت: پس از کسب نتیجه مساوی تعدادی موتورسوار با ایجاد راهبندان و حرکتهای دست جمعی در ساعات پایانی شب برای شهروندان ایجاد مزاحمت کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت: در خیابان ساحلی یکی از موتورسواران با یکی از نیروهای پلیس برخورد کرده که باعث مصدومیت شدید وی شده و از آن زمان تا کنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فاطمه زهرا بستری است.

سرهنگ سیاری خواستار خویشتنداری تماشاگران فوتبال در حین برگزاری مسابقات شد و گفت: پس از پایان هر بازی نیز ضمن همکاری با پلیس از ایجاد مزاحمت برای شهروندان خودداری کنند.

دیدار تیم های شاهین پارس جنوبی بوشهر و مس کرمان در هفته هفتم لیگ برتر با نتیجه چهار بر یک به سود تیم شاهین بوشهر پایان یافت.