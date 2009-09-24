ابومازن از بن بست در مذاکرات سازش با اسرائیل خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "ابومازن" مانع اساسی پیش روی مذاکرات سازش خاورمیانه را عدم توقف شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی دانسته و گفت با این شرایط دلیلی نمی بیند با نتانیاهو بر سر میز مذاکره بنشیند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه سخنان خود دولت "بنیامین نتانیاهو" را اصلی ترین مشکل در این زمینه دانست. وی تاکید کرد فلسطین توقف تنها بخشی از شهرک سازی برای از سرگیری مذاکرات را نپذیرفته و خواستار خارج شدن کل ساخت و سازها از دستور کار دولت صهیونیستی است.

به گفته ابومازن در صورت موافقت رژیم صهیونیستی با شرط تشکیلات خودگردان، مذاکرات سازش باید دقیقا از نقطه ای که در زمان "ایهود اولمرت" رها شده، از سر گرفته شده و در این دوره بر روی مسائل اصلی متمرکز گردد.

در این سخنان که تنها دو روز پس از دیدار مقامهای اسرائیلی و فلسطینی با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک و تاکید اوباما بر لزوم از سرگیری هر چه سریعتر مذاکرات سازش ایراد می شود، ابومازن خاطرنشان کرد فلسطین نمی تواند با چنین دولتی مذاکره کند.



گفتنی است برخی مقامات کابینه رژیم صهیونیستی اخیرا مدعی شده اند توقف شهرک سازی در کرانه باختری منوط به عادی سازی روابط با برخی از کشورهای عربی است. رژیم صهیونیستی در راستای بی توجهی به خواست جامعه جهانی به ویژه آمریکا همچنان به توسعه شهرک سازی و مصادره اراضی فلسطینی در کرانه باختری ادامه می دهد.