به گزارش خبر نگار مهر در همدان، معاون توسعه و فناوری رسانه‌ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گفت: نامگذاری شبکه استانی سینا به انتخاب مهندس ضرغامی ریاست سازمان صورت گرفت، چرا که آرامگاه حکیم گرانقدر، بوعلی سینا در این خطه قرار دارد.

علی عسگری با اشاره به کمبود بودجه در سازمان صدا و سیما اظهار داشت: با تمام این کمبودها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بزرگترین رسانه‌ها روی کره زمین محسوب می‌شود و بیش از 100 رسانه را اداره می‌کند و جهش خوبی داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: بودجه جداگانه ‌ای برای ساخت و فرستادن یک ماهواره مختص صدا و سیما به تصویب رسیده است.

عسگری اظهار داشت: ایران، 15 سال از دیجیتال سازی تلویزیونها عقب افتاده است که در این زمینه برای رفع این عقب ماندگی تلاش زیادی می‌شود.

استاندار همدان نیز در این مراسم گفت: توسعه بدون حضور رسانه امکان پذیر نیست و وجود یک رسانه مانند صدا و سیما از ملزومات توسعه استان است.

وی افزود: توسعه رسانه باید در اولویت اول کارها قرار گیرد و به عنوان یک وظیفه شرعی، انسانی و انقلابی به آن توجه شود و ارتباط با دنیا باید به روز و ساعت به ساعت باشد.

وی همچنین خواستار راه اندازی تلویزیون موبایلی در استان شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان نیز گفت : اکنون، تمامی هفت شبکه سراسری و نیز شبکه استانی در تمام نقاط استان قابل دریافت است که از این نظر استان همدان در کشور پیشروست.

حجت الاسلام حسین تقی پور افزود: امروز 100 جوان توانا در بخش پویا نمایی شبکه استانی در حال فعالیت هستند و توانسته‌اند تولید انیمیشن را از 4 ساعت در سال به 30 ساعت برسانند و امروز همدان به عنوان قطب انیمیشن ایران مطرح است.

وی ادامه داد: استان همدان، در بخش رادیویی با حمایتهای صورت گرفته از رتبه 29 کشوری در سال 87 به رتبه سوم رسید و در سال جاری نیز توانست رتبه دوم کشور را کسب کند.