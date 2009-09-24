راه ساری به کسب سه امتیاز خارج از خانه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سعید نجاریان پیش از عزیمت تیمش به تبریز در جمع خبرنگاران در ساری افزود: راه ساری شنبه چهارم مهرماه در نهمین دیدار خود میزبان تیم فولادگستر تبریز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان مصمم و آماده به پیروزی مقابل تیم میهمان در تبریز هستند.

سرپرست تیم فوتسال راه ساری با اشاره به اینکه مرتضی عظیمایی کاپیتان ارزشمند و عضو تیم ملی فوتسال در بازی تبریز شرکت نخواهد داشت، تصریح کرد: این بازیکن راه ساری به واسطه دو اخطاره شدن در بازی قبلی از همراهی تیمش در تبریز بازمانده است.

نجاریان با بیان اینکه غیاب یک بازیکن نمی تواند تاثیر چندانی در ترکیب تیم ایجاد کند، یادآور شد: عظیمایی یکی از بهترین بازیکنان راه ساری بوده که البته با وجود بازیکنان جوان و با تعصب راه ساری در مقابل فولادگستر تبریز فولادین مبارزه می کند.

وی تصریح کرد: بازیکنان در این هفته تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته و آماده بازی با فولادگستر تبریز هستند و با برتری سه امتیازی تبریز را به قصد ساری ترک خواهند کرد.

راه ساری تا پایان هفته هشتم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با 14 امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی قرار دارد.