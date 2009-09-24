طرح جمع آوری آبهای سطحی در رشت اجرا می شود

محمود فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با توجه به قدمت شهر و فرسودگی شبکه ها براثر بارش شدید باران برخی معابرشهری با مشکل آبگرفتگی مواجه می شوند که با اجرای طرحهای مناسب این مشکل بصورت ریشه ای حل خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه شدت بارندگی در رشت خیلی بیشتر از حد نرمال است، اظهارداشت: شبکه های موجود فقط برای شرایط بارندگی نرمال طراحی شده اند.

شهردار رشت ادامه داد: وقتی میزان بارش در واحد زمان زیادتر از حد نرمال می شود متاسفانه آبگرفتگی معابر نمود پیدا می کند.

هواشناسی استان گیلان نیزاعلام کرد بارش شدید باران که از دیروز در استان گیلان آغازشده باعث افت شدید دما آبگرفتگی معابر عمومی در برخی از مناطق استان شده است.

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاهها هواشناسی از زمان شروع بارندگی تاکنون درانزلی 116 میلیمتر، کیاشهر 101 میلیمتر، آستارا 77.5 میلیمتر، رودسر 73 میلیمترو رشت 62 میلیمتر باران باریده است.