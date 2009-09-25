ارائه روش نوین برای شبیه سازی جریان سیال مخازن نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی اشجاری اقدم مجری طرح در این باره گفت: در این طرح روش سریع با دقت بالا برای شبیه سازی جریان سیال دو ‌فاز درون مخازن نفتی معرفی شده است که این افزایش سرعت شبیه سازی با روش افزایش مقیاس انجام می گیرد که در آن شبکه ریز اولیه به شبکه‌ درشت تبدیل می شود.

وی استفاده از شبکه درشت بهینه شده در روش دو شبکه ای را به عنوان یکی از روشهای چند مقیاسی نو‌آوریهای ویژه این طرح ذکر کرد که در آن توزیع خطوط شبکه درشت (کارتزین غیر یکنواخت) کاهش داده شده است و افزود: در این تحقیق بهینه سازی توزیع شبکه برای اولین بار بر مبنای الگوی "ورتیسیتی" انجام گرفته است. بر این اساس شبکه درشت به گونه ای تولید شده است که میدان ورتیسیتی شبکه ریز تا حد امکان در شبکه درشت نیز محفوظ می ماند.

اشجاری با اشاره به نتایج این طرح اظهار داشت: روش ورتیسیتی می تواند دقت افزایش مقیاس را افزایش دهد. ضمن آنکه ترکیب افزایش مقیاس بر پایه ورتیسیتی با روش دو شبکه منجر به روش دقیق و پر سرعتی خواهد شد.

این پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف دلایل انجام این تحقیق را خطاهای موجود در روشهای رایج عنوان و خاطرنشان کرد: در حین این عمل به دلیل بروز دو خطای اصلی، دقت نتایج را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد ولی روش ترکیبی پیشنهاد شده نشان داد که تقریبا مستقل از متغیرهای جریان دو فاز از جمله نسبت تحرک پذیری و رژیم جریان (شامل لزجی و گرانشی) بوده است.



اشجاری اقدم افزود: علاوه بر این، افزایش سرعت در برخی از مدلها به 10 برابر نیز رسید که با توجه به دقت بالای روش مقدار بسیار بزرگی محسوب می‌شود.