غلام صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با بیان این مطلب اظهار داشت: شکست هفته گذشته مس مقابل شاهین بوشهر شوک بزرگی به مجموعه تیم وارد کرده است و در بازی با راه آهن محکوم به کسب 3 امتیاز هستیم.

مربی آمریکایی تبار مس کرمان تصریح کرد: شرایط مس کرمان در حال حاضر امیدوار کننده است و تمام توان خود را برای شکست راه آهن بکار خواهیم بست.

وی گفت: نقاط ضعف و قوت راه آهن را با توجه به عملکرد این تیم در هفته‌های اخیر بررسی کرده و تمرینات مس نیز در هفته گذشته بر همین اساس انجام شده است.

مربی مس کرمان عنوان کرد: مس در خانه حریف قدرتمندی است و هیچ تیمی نمی تواند به سادگی در ورزشگاه شهید باهنر مقابل ما نتیجه بگیرد.

صدری در خصوص نتیجه هفته گذشته مس کرمان مقابل شاهین بوشهر افزود: پس از کسب 3 پیروزی مداوم بازیکنان مس مغرور شدند و توقع تماشاگران نیز بالا رفت اما به دلیل شرایط خاص بازی با شاهین نتوانستیم توقعات را برآورده کنیم.

وی گفت: مس کرمان تیمی هماهنگ است و در هر دیدار تنها برای کسب نتیجه به میدان می رود در مقابل هیچ تیمی دست و پا بسته نیست.