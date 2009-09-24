فاصله‌ انداختن بین یادگاران امام و انقلاب خیانت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه «امروز شاهد شرایط جدیدی هستیم» ‌اظهار داشت: « به نظر می رسد کسانی که از روز اول با این انقلاب سرسازگاری نداشتند و راه امام را نمی پسندیدند و مخالف بودند و همچنین قدرتهای استعماری که فهمیده بودند که چه عامل بزرگی وارد تاریخ شده است ‌و برنامه ریزی کرده بودند، فکر می کنم فرصتی پیدا کرده بودند تا دست آوردهای ملت ایران را مخدوش کنند.»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز پنجشنبه در مراسم تجدید میثاق نماینگان مجلس خبرگان رهبری با آرمانهای امام خمینی (س) با تاکید بر لزوم حفظ انقلاب اسلامی به عنوان هدیه ای الهی ‌گفت:« ما هرسال که که به زیارت مرقد امام می آییم با تسلسل خواطر و تداعی معانی دوره های طولانی جهاد موثر امام و شاگردان ایشان و مردم خوبمان را به یاد می آوریم. هنوز هستند افراد زیادی که شاهد آن دوران بودند. اینها می دانند ما از کجا به کجا رسیده‌ایم و ملت ایران و جهان اسلام چه دستاوردهای عظیمی را با پیشگامی امام به دست آورد.»

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «همه فهمیدیم که در دنیا و اطراف ما چه می گذرد»، ‌گفت: « معنویت امام و راه و مکتب ایشان از درون حافظ این موفقیت است به شرط اینکه ما هم درست رفتار کنیم و ارزش این دستاورد الهی را آن طور که هست، ‌ارزیابی کرده و به نسل بعدی منتقل کنیم. نگذاریم شبهات و تشویش های خاطری که درست می کنند نسل بعدی را به کلی از این دستاوردهای عظیم منقطع بکنند.»

وی ادامه داد: « ما روح امام و اجدادشان را شفیع قرار می دهیم همانطور که در دوران حیاتشان از اسلام و نظام دفاع کردند، امروز هم حافظ این جمهوری اسلامی باشند.»

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: « ما باید این راه را ادامه بدهیم و این نظامی که شدیدا مورد تهاجم همه گروه های استکباری و ضدانقلاب قرار گرفته حفاظت کرده و به نسل های بعدی منتقل کنیم.»

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت:« نسل انقلاب آن قدر به مسائل واقف هست که خودش را گم نمی کند ‌اما می بینیم که اینقدر تهاجم زیاد شده که به اصل اصیل ولایت که دستاورد اساسی انقلاب است، حمله ناجوانمرادانه می شود.»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهانت ها و توهین های مکرر به بیت امام گفت:« امروز به بیت امام و به شخص امام که اینها نباید از انقلاب جدا بشوند، حمله می شود. اگر روزی کسانی به خود اجازه بدهند که این بیت را و این آثار امام و یادگاران امام را از انقلاب جدا کنند و بین انقلاب و آنها فاصله بیاندازند ‌بزرگرترین خیانت را مرتکب می شوند.»

وی با بیان اینکه مجموعه آثار ، افکار و بیت امام پایه اصلی تحقق انقلاب بودند، گفت:« انشاء الله این مجموعه در آینده شکوفایی های بیشتری پیدا بکنند ما واقعا باید پاسدار این ارزشها باشیم باید بدانیم هر پنجره ای که باز می شود و به یادگار امام خدشه وارد می کند، همه جا سرایت می کند.»

رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت:« این روزها حتی محکمات رفتار امام را گاهی زیر سوال می برند و می خواهند مخدوش بکنند. امیدواریم که هشیاری برادران ما در خبرگان رهبری که اکثرا از شاگردان مسقیم امام هستند و جوان تر ها که از شاگردان غیر مستقیم امام هستند، باعث شود که این وظیفه بزرگ را فراموش نکنند که پاسدار آرمانها و دستاوردهای امام باشند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد:« ما با روح امام بیعت می کنیم که تا هستیم با آثار، افکار و دستاوردهای ایشان همنوا و همراه باشیم.»

رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در ابتدای این مراسم مورد استقبال یادگار امام حجت الاسلام سیدحسن خمینی قرار گرفتند و سپس با نثار تاج گل به پیشگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و قرائت فاتحه با آرمانهای امام بیعت کردند.

اعضای مجلس خبرگان رهبری همچنین با حضور و قرائت فاتحه بر مزار آیت الله محمدرضا توسلی از اعضای پیشین این مجلس، آیت الله سلطانی طباطبایی و بانوی بزرگ انقلاب، همسر حضرت امام خمینی، یاد و خاطره امام عظیم‌الشان، یادگاران امام و همسر و یاران صدیق ایشان را گرامی داشتند.

رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری پس از تجدید بیعت با آرمانهای امام، به زیارت مزار شهدای انقلاب اسلامی رهسپار شدند.





