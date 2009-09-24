ریشه یابی ترورهای اخیر کردستان/بیگانگان در اطراف کشور عامل ناامنی اند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصطفی محمد نجار عصر پنج شنبه در جریان تشریح دستاوردهای سفر یک روزه خود به استان کردستان و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: وجود بیگانگان در اطراف مرزهای کشور یکی از عوامل اصلی ایجاد نا امنی به شمار می رود.

وی ادامه داد: کسانی که در استان کردستان دست به ترورهای مختلف زده و در پی ایجاد نا امنی هستند از مزدوران بیگانگان بوده و به نوعی به استکبار جهانی متصل هستند.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در استان کردستان برای پیگیری موضوع ترورهای اخیر بیان داشت: از صبح امروز جلسات مختلف و فشرده ای با مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی کشوری و استانی برگزار و دستورات لازم برای پیگیری هر چه بهتر این موضوع صادر شد.

نجار افزود: برگزاری جلسه شورای پایدار ویژه غرب کشور بنا به دستور رئیس جمهور و با حضور مسئولان استانهای غرب کشور در سنندج برگزار و طی آن مسائل مختلف و دلایل ترورهای اخیر در کردستان بررسی و مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآور شد: مهمترین مسئله ای که در جلسات امروز به آن رسیدیم این بود که وجود بیگانگان در اطراف مرزهای کشور عامل اصلی ایجاد نا امنی است و کسانی که به این اعمال دست زده و با ترور در پی حذف فیزیکی چهره های روحانی و برجسته هستند، به نوعی با بیگانگان در ارتباط و از جیره خواران آنها می باشند.

وزیر کشور گفت: با توجه به تدابیر اندیشیده شده من به مردم کردستان قول می دهم که در اسرع وقت عوامل و مسببین این جریان شناسایی، دستگیر و به سزای اعمال خود خواهند رسید.

نجار در پاسخ به این سئوال که آیا تا کنون به نتیجه ای در این زمینه دست یافته اید یا خیر، عنوان کرد: تا کنون سرشاخه های ترورهای اخیر کردستان شناسایی شده اند که برنامه اصلی ما این است که ریشه های اصلی این جنایات را شناسایی و آنها را به سزای اعمال خود برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک دولت دهم بدون توجه به این گونه مسائل راه توسعه و آبادانی تمامی نقاط کشور به ویژه استانی های همچون کردستان که دارای عقب ماندگی های نیز هستند را در پیش خواهد گرفت و دشمنان بدانند که با این دسیسه نمی توانند جلوی توسعه و پیشرفت استان کردستان را بگیرند.

وزیر کشور در خصوص اینکه آیا در جریانان اخیر قصور و یا کوتاهی از سوی مسئولین امنیتی استان کردستان صورت گرفته یا خیر، افزود: برای بررسی این موضوع تیم ویژه تشکیل و در حال تحقیق است که اگر در این مورد چیزی اثبات شود بدون شک با مسئولین مربوطه نیز برخورد خواهد شد.

نجار در پایان ضمن تسلیت مجدد به مردم استان کردستان به خاطر شهادت دو تن از روحانیون برجسته استان یادآور شد: بدون شک تیم های ویژه اطلاعاتی و امنیتی فعالیت خود را با تمام توان ادامه داده و عاملین این جنایت را شناسایی و به سزای اعمال خود خواهیم رساند.

وزیر کشور به همراه جمعی از مسئولان امنیتی و انتظامی و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در سفری یک روزه مسائل مربوط به ترورهای اخیر در کردستان را مورد بررسی قرار دادند.