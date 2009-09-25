بزرگترین قلم نی معرق کاری شده جهان در نیشابور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالله سیرجانی تهیه کننده این اثر در حاشیه مراسم رونمایی در جمع خبرنگاران افزود: این اثر را در ماره رمضان سال قبل شروع کردیم و هدف ارائه این اثر به نمایشگاه بین المللی قرآن در تهران بود که به نمایشگاه نرسید.

تهیه کننده این اثر اظهار داشت: برروی قلم نی سوره القلم به صورت کامل معرق کاری شده، به این شکل که کل سوره در داخل آیه اول به صورت معرق آمده است.

سیرجانی با اشاره به اینکه برای تهیه این اثر بیش از 30 میلیون تومان هزینه کرده ایم، گفت: محل نصب نمایشگاه قرآنی تهران بود اما در مراسم رونمایی از قلم مسئولان گفتند اجازه خروج این کار از نیشابور را نمی دهند.

وی افزود‌: مدت زمان برای تهیه اثر قریب به یکسال بود به طوری که در طول ماه مبارک رمضان به جز شبهای احیا هیچ لحظه ای دست از کار نکشیدیم و یکسره پای کار بودیم و دقیقا شب قبل از عید کار را تمام کردیم.

تهیه کننده این اثر با تقدیر از اعضای گروه 15 نفره این طرح و استاد جواد هارون زاده آرانی سرپرست گروه هنری سازنده قلم نی، خاطرنشان کرد: برای ساخت این قلم نی بیش از هشت هزار قطعه معرق از 34 نوع چوب جنگلی استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه در مراحل پایانی کار غالب شکست و سه تا از انگشتهای دستم آسیب دید، یادآور شد: خط معرق هندی در زمینه کار سبک معرق برجسته بکار رفته است.