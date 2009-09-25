1800 حریق در مشهد مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آتش پاد دوم حسن جعفری در جمع خبرنگاران افزود: از حریقهای فوق 931 مورد آن در فصل بهار و 960 مورد در دو ماه فصل تابستان روی داده است.

وی بیشترین تعداد اطفای حریق را مربوط به وسایل نقلیه سبک با 430 مورد دانست.

جعفری افزود: پس از وسایل نقلیه سبک، حریق منازل مسکونی با 353 مورد بیشترین اطفای حریق توسط این سازمان طی پنج ماه نخست سال 88 بوده است.

وی همچنین از اطفای حریق 200 باب مغازه طی این مدت در مشهد خبر داد.

جعفری علت اصلی در ایجاد این حریقها را قرار گرفتن اشیای آتش زا بر روی مواد سوختنی یا انتقال حرارت به مواد قابل اشتعال به دلیل مجاورت خواند.

وی از30 دلیل متفاوت برای بروز حریقها در بررسی های کارشناسان این سازمان از مناطق مورد اطفا یاد کرد و بیان داشت: سوزاندان ضایعات زباله، عدم رعایت موارد ایمنی در اتصالات سیم کشی برق و نشت بنزین از دیگر دلایل مهم آتش سوزی های این دوره بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به 126 مورد آتش سوزی در اثر بازی کردن بچه ها با کبریت، از خانواده ها خواست که در رعایت نکات ایمنی و انتقال فرهنگ ایمنی به فرزندان خود کوشش کرده و این سازمان را در جهت خدمت رسانی هر چه بهتر یاری کنند.