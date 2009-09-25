با کشتی نامهربانی شده است / یزدانی مشکل گشای وزن 84 کیلوگرم است

نادر ناظری پیشکسوت کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که در یکسال گذشته برخورد مناسبی از طرف مقامات ارشد ورزش کشور با فدراسیون کشتی صورت نگرفت و مسلما تبعات این برخوردهای شخصی با مدیریت خواه ناخواه به بدنه فدراسیون و بالطبع کشتی گیران منعکس شده و آرامش آنها را بهم زده است.

وی ادامه داد: به نظر من کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با بهترین ترکیب ممکن راهی رقابتهای جهانی دانمارک شدند و نتیجه کسب شده و عنوان سوم جهان نیز نتیجه ای خوبی است بنابراین معتقدم جامعه کشتی باید از کادر فنی تیم ملی حمایت کرده تا تیم کشتی ایران در المپیک لندن بهترین نتیجه را بدست آورد.

ناظری در ادامه ضمن تمجید از عملکرد تقوی، معصومی و گودرزی خاطرنشان کرد: سید مراد محمدی مرد باتجربه کشتی ایران در رقابتهای جهانی به هیچ عنوان کم فروشی نکرد و از طرفی نیز سعید ابراهیمی ملی پوش وزن 96 کیلوگرم کشورمان نیز با بدترین قرعه ممکن مواجه شد و بنابراین این سرمایه های کشتی ایران نیز مانند بسیاری از قهرمانان المپیک همچون اندری استادنیک اوکراینی یا باتار مغولی در این رقابتها شکست خوردند.

وی اظهار داشت: در وزن 84 کیلوگرم اگر لشکری نیز بجای میرزایی راهی دانمارک می شد نتیجه بهتر از این بدست نمی آمد معتقدم در وضعیت فعلی تنها یک رضا یزدانی آماده می تواند مشکل کشتی ایران در این وزن را برطرف کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از تیمی که راهی دانمارک شد تنها 50 درصد می توانند در المپیک لندن کشتی بگیرند و بالطبع 50 درصد دیگر از تیم جوانان به تیم ملی می رسند بنابراین باید رابطه مناسبی بین کادر فنی تیمهای ملی کشتی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ایجاد شود تا کشتی ایران از بهترین نیروهای خود بهره مند شود.